Несмотря на то, что процесс покупки достаточно сложный и занимает много времени, если у игрока накопилось достаточно золота в WoW и он не знает, как его потратить, покупка Avowed становится возможной.

Новость о том, что игру Avowed можно приобрести с помощью внутриигрового золота WoW и жетонов WoW, стала неожиданным поворотом событий. Хотя процесс покупки немного запутанный и занимает некоторое время, это предлагает возможность игрокам, у которых есть крупная сумма золота в World of Warcraft, использовать его для покупки новой игры от Obsidian Entertainment. Для тех, у кого нет достаточного количества золота, чтобы приобрести игру за 70 долларов, есть возможность собрать необходимую сумму до 18 февраля 2025 года, когда игра будет официально выпущена.

Для тех, кто не знаком с жетонами WoW и их использованием, стоит узнать, что игровое золото можно превратить в реальные деньги, продав его на аукционном доме World of Warcraft. Для этого сначала необходимо приобрести жетоны WoW. Жетоны WoW обычно используются для покупки 30 дней игрового времени без необходимости подписки на игру за реальные деньги. Накопление достаточной суммы золота может быть сложным и дорогостоящим процессом, поскольку цена жетонов WoW постоянно меняется.