HBM4 будет интегрирован в продукты для двух ведущих гигантов в области искусственного интеллекта.

Samsung начал разработку следующего поколения HBM4 с целью предложить индивидуальные решения специализированной памяти для Microsoft. Это может означать масштабный прорыв в HBM-бизнесе корейского гиганта. Интеграция HBM4 в решения Microsoft для искусственного интеллекта следующего поколения может стать первым шагом в массовом распространении процесса HBM4 от Samsung.

Спецификации HBM4 от Samsung включают использование логических и полупроводниковых матриц, что является новым подходом в развитии возможностей HBM. Компания будет использовать собственный 4-нм техпроцесс в литейном подразделении и 10-нм DRAM 6-го поколения 1c. Все это делает решение Samsung HBM4 одним из самых передовых на рынке.

HBM (High Bandwidth Memory) - это высокопроизводительное решение памяти, разработанное Samsung, которое широко применяется в области интегральных схем и графических процессоров. HBM4 является следующим поколением этой технологии и предлагает больше пропускной способности, низкую задержку и меньший размер. Преимущества HBM4 включают более быстрый доступ к данным, более низкое потребление энергии и более компактный дизайн.