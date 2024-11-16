Были представлены ремастеры игр Warcraft I и II, с возможностью переключения между ремастером и оригинальной графикой в реальном времени.

Компания Blizzard провела концерт, посвященный 30-летию франшизы Warcraft, на котором была представлена множество новостей. Одной из главных новостей стало то, что Warcraft III Reforged 2.0 уже доступна для покупки. Это обновление принесло множество визуальных улучшений, включая высокое разрешение для классических юнитов, зданий, VFX, героев и окружения. Игрокам также предоставляется выбор между активами Reforged и Classic HD. Кроме того, в патче были внесены изменения в окружающую среду, освещение и карту тонов. Также были добавлены системы XP и повышения уровня для многопользовательских матчей Ranked Play, и каждый сезон уровень и XP будут сбрасываться.

Кроме этого, компания Blizzard представила ремастеры Warcraft I и II. В этих играх игроки смогут переключаться между ремастером и ванильной графикой в режиме реального времени. У Warcraft I также были внесены улучшения в качестве управления, такие как увеличение скорости игры и возможность использования правой кнопки мыши для перемещения. В обеих играх также был улучшен пользовательский интерфейс.



Для поклонников франшизы был представлен обновленный боевой сундук Warcraft на платформе Battle.net, в котором можно приобрести все три ремастера.



Было также объявлено о том, что World of Warcraft получит следующее расширение. Более подробные детали о расширении пока не представлены, но ожидается, что оно добавит новые зоны, подземелья, рейды и другой игровой контент.