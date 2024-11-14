Дополнение принесло игрокам новые корабли, логова и настройки.

Обновление The Revenant для MMORPG EVE Online предлагает игрокам новый контент, включающий мощные корабли, логова и оружие. Игра, которая уже достигла 21-летнего возраста, разработана CCP Games. Это обновление добавляет еще больше интересных возможностей для капсулеров.

Один из ключевых элементов обновления - появление новых логов наемников. Игрокам будет предоставлена возможность использовать эти логова для сражения против врагов. Кроме того, в The Revenant появятся новые мощные корабли.

Особый интерес вызывает появление персонажа по имени Бессмертный. Хотя ему трудно полностью доверять, Бессмертный может стать как ценным союзником, так и угрозой для игроков. Игрокам предстоит составить союз с Бессмертым, чтобы справиться с мощной фракцией Дрифтеров. Бессмертный предоставит игрокам мощные корабли, оружие и боеприпасы для борьбы против Дрифтеров.

Дополнение также предлагает новый слой загадок, добавляя интересный элемент игрового процесса.