Недавний отчет о новой модели Orion от OpenAI вызывает сомнения в ее прогрессе.

Прошло совсем немного времени с тех пор, как OpenAI анонсировала свои планы по разработке новой версии своей языковой модели GPT-4, которая получила кодовое название "Orion". С ожиданием того, что это станет еще одним революционным прогрессом в области искусственного интеллекта, появляются сообщения, которые утверждают, что модель Orion не будет значительно превосходить свою предшественницу GPT-4 в плане производительности. Это вызывает вопросы о достижении предела в развитии искусственного интеллекта.

OpenAI, безусловно, совершила революционный прорыв в области искусственного интеллекта и технологий. С момента своего основания, компания активно развивалась и внедряла передовые разработки. Однако, сейчас она, кажется, постепенно переходит к более коммерческим продуктам и услугам, продвигая AGI (искусственный общий интеллект) и работая над модернизацией существующих моделей, а также созданием новых.

Согласно последнему отчету, модель Orion от OpenAI может не быть такой революционной, как ожидалось и предлагает только незначительное улучшение по сравнению с GPT-4. Это поднимает вопрос о том, насколько высоко можно поднять планку в области искусственного интеллекта и какие еще прорывы ждут нас в будущем.