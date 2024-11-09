Доля настольных компьютеров составляет 28,7%, а мобильные устройства также набирают обороты.

Компания AMD достигла рекордной выручки от продажи серверов в третьем квартале 2024 года, в то время как доля настольных компьютеров продолжает расти, а мобильные устройства также набирают обороты. Этому рекордному росту выручки и доли в единицах продукции способствовал сильный портфель процессоров AMD EPYC и Ryzen. Компания представила семейства нового поколения на базе процессорной архитектуры Zen 5.

Последний отчет Mercury Research показывает, что доля выручки от продаж серверов выросла на 2,7% по сравнению с прошлым годом и достигла 33,9%. Доля серверных устройств также увеличилась на 0,9%. В то же время доля клиентской выручки увеличилась на 1,5% и составила 21,7%. Доля клиентских устройств, включая настольные и мобильные, также растет. Доля настольных устройств выросла на 9,6%, а доля мобильных устройств увеличилась на 2,8%.

Общая доля выручки AMD увеличилась на 0,6%, и составила 26,5%. Это подтверждает успех компании и ее увеличение доли на рынке процессоров.



