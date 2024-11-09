Игра была изначально выпущена для Quest 2 и Quest 3 в феврале, но теперь станет доступной на других VR-платформах.

VR-игра Stranger Things, созданная Tender Claws, будет доступна для игры на VR-консолях PlayStation VR2 и Steam VR. Игру уже можно предварительно заказать в PlayStation Store по цене $24,99, с 20% скидкой для участников программы PlayStation Plus. Изначально игра была выпущена на консолях Quest 2 и Quest 3 в феврале этого года, однако теперь она будет доступна и на других VR-платформах. У игры мультяшный и стилизованный стиль, он делает ее привлекательной для любителей инди-игр. Анонс выпуска Stranger Things VR был сделан незадолго до анонса о выходе пятого сезона сериала Stranger Things. Действие нового сезона будет происходить в 1987 году и станет "последним приключением", которое выйдет в 2025 году. В VR-игре Stranger Things игроки смогут погрузиться в мир сериала с помощью устройства под названием Векна. В игре предлагается исследование неизведанных реальностей и создание улья.