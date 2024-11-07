Компания все еще планирует анонсировать новую консоль до марта 2025 года.

Президент Nintendo, Шунтаро Фурукава, подтвердил обратную совместимость игр для Nintendo Switch с предстоящей консолью Nintendo Switch 2. Это подтверждение ожидали уже давно и намеки на него давались еще год назад со стороны президента Nintendo America. Для потенциальных фанатов это приятная новость и Фурукава отметил, что покупатели новой консоли смогут играть в игры, которыми они уже владеют, а также выбирать из широкого ассортимента игр, доступных для Nintendo Switch.

Более подробная информация об обратной совместимости Nintendo Switch 2 будет представлена позднее. Объявление о новой консоли планируется в текущем финансовом году, то есть до марта 2025 года.