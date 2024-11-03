Игра Alan Wake 2 от Remedy получила высокую оценку критиков и стала одной из самых захватывающих игр последних лет.

Игра Alan Wake 2 от студии Remedy получила высокие оценки критиков и признание игроков. Она была названа лучшей игрой на сегодняшний день и одним из самых захватывающих игровых впечатлений за последние несколько лет. Несмотря на это, игра до сих пор не окупила все свои затраты на разработку и маркетинг. В последнем отчете компании Remedy говорится, что Alan Wake 2 пока не продвинулась вперед, оставаясь убыточной.

В отчете отмечается, что к концу квартала игра смогла окупить большую часть затрат, но полностью себя окупить пока не смогла. Также было отмечено, что вероятно два фактора повлияли на относительно низкие продажи игры. Во-первых, игра была доступна только в цифровых магазинах, но теперь она также представлена в физическом Deluxe-издании. Во-вторых, игры от Remedy редко становятся мейнстримовыми хитами, и возможно, эта тенденция сказалась на интересе игроков к Alan Wake 2.



