Apple планирует начать массовое производство этого доступного смартфона в декабре этого года и выпустить его в первом квартале 2025 года.

Появилась информация о полных характеристиках и цене новой модели iPhone SE 4. Судя по утечкам, это будет довольно доступная модель, оснащенная самыми новыми технологиями. Предполагается, что производство iPhone SE 4 начнется в декабре этого года, что означает, что телефон будет готов к выпуску в первом квартале 2025 года.

В отношении аппаратного обеспечения, говорится, что модель будет иметь чип A18, который используется в новых моделях iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Этот чип будет работать с модемом Apple 5G, который, как ожидается, будет иметь кодовое название "Центавр". Цена iPhone SE 4 может составить $549, так как в модели будут присутствовать флагманские функции. Одним из основных изменений в iPhone SE 4 будет использование материала M11, который также используется в моделях iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Дисплей новой модели будет 6,06-дюймовым LTPS OLED с разрешением 2532x1170 и пиковой яркостью до 800 нит. Кроме того, новый iPhone SE 4 будет иметь обновленное Ceramic Shield покрытие.