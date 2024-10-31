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ddr22
iPhone SE 4 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 Гб накопителем
Apple планирует начать массовое производство этого доступного смартфона в декабре этого года и выпустить его в первом квартале 2025 года.

Появилась информация о полных характеристиках и цене новой модели iPhone SE 4. Судя по утечкам, это будет довольно доступная модель, оснащенная самыми новыми технологиями. Предполагается, что производство iPhone SE 4 начнется в декабре этого года, что означает, что телефон будет готов к выпуску в первом квартале 2025 года.
В отношении аппаратного обеспечения, говорится, что модель будет иметь чип A18, который используется в новых моделях iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Этот чип будет работать с модемом Apple 5G, который, как ожидается, будет иметь кодовое название "Центавр". Цена iPhone SE 4 может составить $549, так как в модели будут присутствовать флагманские функции.Одним из основных изменений в iPhone SE 4 будет использование материала M11, который также используется в моделях iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Дисплей новой модели будет 6,06-дюймовым LTPS OLED с разрешением 2532x1170 и пиковой яркостью до 800 нит. Кроме того, новый iPhone SE 4 будет иметь обновленное Ceramic Shield покрытие.

#iphone se 4
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iPhone SE 4 получит чипсет A18, 6,06-дюймовый OLED-дисплей и камеру на 48 Мп
Стали известны полные характеристики и цена Apple iPhone SE 4 перед запуском
Появилась информация про iPhone SE 4: новые функции, дизайн, цена, дата выхода и ожидаемая стоимость
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