В Японии процессор продается в комплекте с материнскими платами Z890, так как он быстро раскупается и отсутствует на складах ритейлеров.

Intel Core Ultra 9 285K быстро раскупается в Японии, а его наличие в розничной торговле США ограничено из-за низкого уровня поставок. В Японии процессор продается в комплекте с материнскими платами Z890, так как на него большой спрос. Поставки процессоров Arrow Lake Core Ultra 200S по всему миру начались 24 октября. Обзоры указывают на то, что эти процессоры обладают хорошей производительностью и энергоэффективностью, хотя игровая производительность может быть немного ниже, чем у предыдущих поколений.

Intel Core Ultra 9 285K является флагманским процессором, предлагающим высокую производительность и энергоэффективность.





