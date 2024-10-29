Компания SK Hynix сообщила о рекордной прибыли от бизнеса по производству памяти HBM AI, которая выросла на 94% за квартал. Этот рост прибыли обусловлен взрывным спросом на память для искусственного интеллекта со стороны таких компаний, как NVIDIA. R Hynix стала ведущим поставщиком памяти для ИИ и установила монополию на этом рынке, не оставляя конкурентам, таким как Samsung, возможности для роста.

Согласно отчету BNN Bloomberg, компания SK Hynix получила операционную прибыль в размере 7,03 триллиона вон (5,1 миллиарда долларов) за квартал, что почти вдвое больше, чем в предыдущем квартале. Общий доход компании составил 17,6 триллиона вон (12,75 миллиарда долларов). Этот значительный рост прибыли связан с заказами от гигантов в области искусственного интеллекта.

SK Hynix занимает лидирующие позиции в области поставок HBM и других важных компонентов для индустрии искусственного интеллекта. Компания в начале ограничивалась несколькими клиентами, но смогла использовать возможности рынка, чтобы установить монополию на сегменте памяти для ИИ. Это означает, что конкуренты, включая Samsung Electronics и Micron, не имеют шансов на рост в этой области.



Этот рекордный рост прибыли отражает быстрое развитие рынка искусственного интеллекта. Спрос на память для ИИ продолжает стремительно расти, поскольку большинство компьютерных систем и устройств, работающих на искусственном интеллекте, требуют большого объема памяти для эффективной обработки данных. SK Hynix смогла воспользоваться этим возрастающим спросом и установить себя в качестве ведущего поставщика памяти для ИИ.