На конференции Loongson Industrial Ecosystem Conference были представлены три большие линейки продуктов: высокопроизводительные процессоры общего назначения, графические процессоры и микроконтроллеры SoCs/MCU.

Китайский производитель оборудования Loongson заявил о намерении конкурировать с процессорами Intel 12-го и 13-го поколения с помощью своих новых чипов 3B6600. Эти чипы будут иметь собственную архитектуру и ожидается, что они достигнут уровня производительности, сопоставимого с процессорами Intel.

На конференции Loongson Industrial Ecosystem Conference председатель компании, Ху Вейву, представил три основные линейки продуктов, включая высокопроизводительные CPU общего назначения, GPU и микроконтроллеры SoCs/MCU.

Loongson провело двадцать лет разработки, чтобы достичь конкурентоспособности в области процессоров и теперь будет продолжать развивать свои продукты по эволюционному пути "Тик-Так", используемому другими компаниями, такими как Intel.

Основной фокус компании также будет на создании конкурентоспособных GPU и микроконтроллеров SoCs/MCU.