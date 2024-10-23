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ddr22
Новые процессоры Loongson 3B6600 будут конкурировать с процессорами Intel 12-го и 13-го поколения
На конференции Loongson Industrial Ecosystem Conference были представлены три большие линейки продуктов: высокопроизводительные процессоры общего назначения, графические процессоры и микроконтроллеры SoCs/MCU.

Китайский производитель оборудования Loongson заявил о намерении конкурировать с процессорами Intel 12-го и 13-го поколения с помощью своих новых чипов 3B6600. Эти чипы будут иметь собственную архитектуру и ожидается, что они достигнут уровня производительности, сопоставимого с процессорами Intel.

На конференции Loongson Industrial Ecosystem Conference председатель компании, Ху Вейву, представил три основные линейки продуктов, включая высокопроизводительные CPU общего назначения, GPU и микроконтроллеры SoCs/MCU.
Loongson провело двадцать лет разработки, чтобы достичь конкурентоспособности в области процессоров и теперь будет продолжать развивать свои продукты по эволюционному пути "Тик-Так", используемому другими компаниями, такими как Intel.
Основной фокус компании также будет на создании конкурентоспособных GPU и микроконтроллеров SoCs/MCU.

#loongson
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Loongson анонсировала свои новые процессоры, видеоадаптеры и другие устройства
Процессоры Loongson 3B6600 будут конкурировать с чипами Intel 12-го и 13-го поколений
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