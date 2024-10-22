Ранее компания заявляла, что iPhone 16 Pro Max имеет самое высокое время работы.

Все модели iPhone 16 были подвергнуты строжайшему тестированию аккумулятора и на заключительном этапе теста на выносливость был получен неожиданный победитель. Ранее Apple заявляла, что iPhone 16 Pro Max имеет самое длительное время автономной работы из всей линейки, но результаты теста поставили под сомнение эти утверждения. Оказалось, что модель iPhone 16 Plus проработала дольше всех. Это создаёт некоторые разногласия с заявлениями Apple о времени работы iPhone 16 Pro Max.

Различия во времени автономной работы между всеми моделями iPhone 16 не так заметны, поскольку все они оснащены одним и тем же 3-нм процессором A18 или A18 Pro, произведенным по технологии N3E. Однако, в моделях Pro установлены обновленные экраны LTPO OLED и другие изменения, которые могут повлиять на длительность работы. Для уменьшения вероятности отклонений в тесте были тщательно откалиброваны все четыре модели.

YouTube-канал PhoneBuff провел тестирование, в котором простой iPhone 16 продержался 9 часов и 38 минут. Однако, время работы в режиме ожидания осталось одинаковым для всех моделей и составляет 16 часов.



Однако, нужно отметить, что время работы аккумулятора может существенно различаться в зависимости от режима использования и интенсивности использования приложений.