Они используют большую модель мира (LWM) под названием Sia, которая способна генерировать все компоненты игры, включая окружение, 3D-модели, геймплей и поведение неигровых персонажей (NPC).

Новый стартап Tales позволяет геймерам и авторам создавать собственные игры с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ). В основе технологии лежит большая модель мира под названием Sia, которая способна генерировать все компоненты видеоигры, включая окружение, 3D-модели и геймплей, а также поведение неигровых персонажей (NPC) с подробными метаданными. Большая модель мира обучается на данных геймплея, видеоконтенте, 3D-активах, описательных метаданных и обратной связи, поэтому она улучшает свою способность понимать сложные игровые элементы и механики.

С помощью Tales можно создавать полнофункциональные игры, используя 3D-движки, алгоритмы пространственного мышления и системы поведения NPC. Все это можно осуществить, следуя простым текстовым запросам.

Например, пользователь может попросить создать шутер от первого лица в средневековом городе с драконом в финальной битве. Технология Tales сможет сгенерировать все необходимые компоненты для такой игры, включая дизайн уровней, модели персонажей, искусственный интеллект для дракона и т.д.

Создатели стартапа утверждают, что эта технология может значительно упростить процесс создания игр и дать возможность каждому желающему воплотить свои идеи в реальность. Они также отмечают, что Tales поддерживает различные жанры игр, включая шутеры, ролевые игры, платформеры и стратегии.

Сейчас стартап находится на стадии разработки, и запуск запланирован на следующий месяц. Пока нет информации о стоимости использования Tales или о возможности монетизации созданных игр. Однако, если эта технология сможет достичь своих обещаний, то она может значительно изменить игровую индустрию, предоставив возможность любителям игр сами создавать свои уникальные и увлекательные проекты.