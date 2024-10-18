В Китае уже появился прототип этого ноутбука.

Microsoft разрабатывает новый ноутбук в серии Surface на базе процессора Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake". Прототип Surface Laptop 7 с этим процессором появился на китайском рынке и продается по высокой цене. В то время как другие производители, такие как ASUS, Lenovo и MSI, уже представили ноутбуки с процессором Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake", Microsoft до сих пор не представила ничего особенного, вызвав сомнения у потребителей.

Особенно учитывая тот факт, что Microsoft ранее сообщила о скором появлении на рынке процессоров Snapdragon X Elite от Qualcomm.

Согласно новому отчету WindowsCentral, ноутбук Surface появился на китайской розничной платформе Goofish через листинг. Очевидно, что в этом варианте Surface используется процессор Core U от Intel.

Возможно, это означает, что компания Microsoft решила пропустить процессор Ultra 200V "Lunar Lake" и использовать Core U в новом Surface Laptop 7.

Пока нет официальной информации от Microsoft о вариантах ноутбука Surface с новым процессором. Однако, учитывая популярность Surface в китайском рынке и стремление Microsoft разнообразить свою линейку продуктов, вероятно, появление нового ноутбука Surface с процессором Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" станет реальностью.