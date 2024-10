На официальном аккаунте Call of Duty X опубликовали детали предварительной загрузки и системные требования для игры Call of Duty: Black Ops 6 на ПК.

На официальном аккаунте Call of Duty X опубликовали подробности о предварительной загрузке и требованиях к системе для игры Call of Duty: Black Ops 6 на ПК. Игрокам придется выделить 102 ГБ свободного места на своем SSD для установки игры. Системные требования для рекомендуемых настроек также будут довольно высокими. Ожидается, что игра будет выпущена по всему миру 25 октября. В американском часовом поясе игроки смогут начать играть уже 24 октября, а остальные регионы присоединятся к битве на следующий день.

Call of Duty: Black Ops 6 провела обширную рекламную кампанию, которая включала в себя несколько открытых бета-версий. Открытая бета-версия позволила игрокам протестировать игру и предоставить обратную связь разработчикам. Это позволило избавиться от возможных ошибок и недоработок перед официальным релизом игры.

Call of Duty: Black Ops 6 является последней частью популярной серии игр Call of Duty. Она предлагает мощную графику и захватывающий геймплей, который является главной особенностью серии. Игроки смогут окунуться в интенсивные сражения и сражаться на различных территориях по всему миру. Игра предлагает широкий выбор оружия, техники и специальных возможностей, позволяя игрокам выбрать свой собственный стиль игры.