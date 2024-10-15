MediaTek сравнивает анонсированный Dimensity 9400 с A18 Pro и заявляет о 19-процентном приросте производительности в определенных тестах CPU и GPU.

Недавно компания MediaTek анонсировала новый процессор Dimensity 9400, первый в своем роде для Android-смартфонов, который производится по последней технологии TSMC «N3E» с литографией 3 нм. В сравнении с предыдущей моделью Dimensity 9300, новый процессор получил значительные обновления как в области процессорного блока, так и в области графического ускорителя. MediaTek решила использовать возможность и сравнить свою новую разработку с процессором A18 Pro от Apple, чтобы продемонстрировать ее высокую производительность.

Наибольшая разница в производительности наблюдается в области графического ускорителя (GPU), где Dimensity 9400 опережает 6-ядерную часть A18 Pro на 19%. В Geekbench 6 Dimensity 9400 набирает 9 500 баллов, в то время как A18 Pro отстает на 8 600 баллов. MediaTek ориентировалась на общую производительность в различных тестах и решила не раскрывать различия в одноядерных показателях, поскольку в этой области Apple доминирует уже несколько поколений.