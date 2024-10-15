Недавние слухи о цене GeForce RTX 5090 были преувеличены

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090, как утверждает источник Kopite7kimi, не будет существенно дороже предыдущей модели RTX 4090. Хотя цена будет высокой, недавние слухи о значительном увеличении цены являются преувеличенными. RTX 5090 будет входить в стартовую линейку графических процессоров нового поколения RTX 50 «Blackwell», официальный анонс которых запланирован на CES 2025. На данный момент известны лишь некоторые характеристики. RTX 5090 обладает 32 ГБ VRAM и более 21 тыс. ядер, что делает его очень привлекательным по сравнению с RTX 4090.

Слухи, распространенные на прошлой неделе, утверждают, что NVIDIA GeForce RTX 5090 может стоить до 2500 долларов США, а RTX 5080 - более 1000 долларов США. Все эти утверждения являются предположениями и не имеют достаточных оснований. Ни один производитель или партнер не был официально проинформирован о цене на следующее поколение графических процессоров. Компания NVIDIA только предоставляет информацию о SKU, конфигурациях и спецификациях своим партнерам.

Пока производители видеокарт и партнеры NVIDIA могут лишь видеть предоставленный план и разрабатывать свои планы в соответствии с ним. Возможно, после более подробного ознакомления с информацией о графическом процессоре RTX 5090 производители видеокарт смогут определить, какая цена будет адекватной и конкурентоспособной для данного устройства.

Окончательная цена на графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090 останется неизвестной до официального анонса компании NVIDIA.