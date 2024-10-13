MI325X будет быстрее NVIDIA H200 в различных рабочих нагрузках с использованием искусственного интеллекта

AMD Instinct MI325X - это первый графический процессор с искусственным интеллектом, оснащенный 256 ГБ памяти HBM3e, в то время как MI355X, который будет представлен в следующем году, будет иметь емкость 288 ГБ. Новейший процессор Instinct MI325X обладает улучшенной производительностью и возможностями, отвечающими растущим требованиям индустрии искусственного интеллекта.

Стремление AMD к лидерству в области производительности, открытой экосистеме и портфолио, ориентированному на клиента, заручилось поддержкой таких ведущих компаний, как Meta, OpenAI и Microsoft.

Процессор MI325X использует архитектуру CDNA 3, предлагая 256 ГБ памяти HBM3e с 16-разрядными стеками и пропускной способностью 6 ТБ/с, обеспечивая 2,6 ПФЛОПс при FP8 и 1.

Производительность 3 ПФЛОПс при FP16. Графический процессор оснащен 153 млрд транзисторов, и ожидается, что его производство начнется в 4 квартале 2024 года, а серверные решения будут доступны в 1 квартале 2025 года. Что касается производительности, то, по прогнозам, MI325X будет быстрее NVIDIA H200 в различных рабочих нагрузках с использованием искусственного интеллекта.

Кроме того, в следующем году AMD планирует выпустить MI355X с 288 ГБ памяти HBM3e, архитектурой CDNA 4 и значительными улучшениями производительности по сравнению с предшественником. Процессор MI355X обеспечит производительность FP16 до 2,3 ПФЛОПс и увеличит объем памяти и пропускную способность на 50% по сравнению с MI325X. Процессор ROCm 6 от AMD. 2 ecosystem значительно повышает производительность в области логического вывода ИИ и обучения персонала.

Компания также сообщает о предстоящем выпуске Instinct MI400, который планируется выпустить в 2026 году, в рамках серии "CDNA Next".