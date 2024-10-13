Обнаружены PCI идентификаторы для процессоров Panther Lake, включая Core Ultra Series 3 с идентификатором 0xB080.

Intel начало работу над поддержкой следующего поколения графической архитектуры Xe3, которая будет обеспечивать функционирование графического процессора Celestial в операционной системе Linux. Известно, что архитектура Xe3 получила первую поддержку в Linux, и в коде drm-xe-next для Linux 6.13 были добавлены последние дополнения для этой архитектуры. Кроме того, обнаружены PCI идентификаторы для процессоров Panther Lake, включая Core Ultra Series 3 с идентификатором 0xB080.

Появление поддержки графической архитектуры Xe3 Celestial является приоритетным заданием для компании Intel в разработке GPU следующего поколения. Графический процессор Xe2, представленный в процессорах Lunar Lake, уже считается значительным улучшением, и ожидается, что Xe3 также принесет существенные улучшения. Ожидается, что графические процессоры Panther Lake будут иметь до 12 ядер Xe3, что является значительным увеличением по сравнению с 8 ядрами Xe2.

Однако, хотя добавление PCI идентификаторов для процессоров Panther Lake указывает на продвижение в разработке, дополнительных деталей о характеристиках этих процессоров пока нет.