Ранее у моделей M3 такая возможность была доступна только в режиме clamshell, когда крышка устройства была закрыта.

В новом M4 MacBook Pro было обнаружено изменение, которое позволяет использовать два внешних монитора при открытой крышке устройства. Ранее модели M3 MacBook Pro ограничивали использование двух внешних мониторов только в режиме clamshell, когда крышка была закрыта. Однако, в последних обзорах показано, что M4 MacBook Pro может работать с двумя внешними мониторами одновременно при открытой крышке. Вероятно, это изменение связано с увеличенным количеством контроллеров Thunderbolt в чипсете устройства.



В своем видео, ютубер Romancev768 взял MacBook Pro M4 на тестирование и показал новую возможность использования двух внешних мониторов с открытой крышкой. Это изменение, если подтвердится, может быть полезным для пользователей, которым требуется работать с несколькими мониторами одновременно. Однако пока официальная информация от Apple не подтверждает эту возможность.