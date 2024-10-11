На выставке CES 2025 компания NVIDIA представит новую серию графических процессоров GeForce RTX 50 "Blackwell".

Компания NVIDIA анонсировала выпуск нового трио графических процессоров GeForce RTX 50 «Blackwell», в состав которого войдут модели RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070. Официальный запуск данных моделей состоится на выставке CES 2025, на которой также будет присутствовать генеральный директор компании, Дженсен Хуанг, чтобы продемонстрировать новые технологии в области компьютерной графики для геймеров и обычных потребителей.

Это будет следующий шаг в эволюции высокопроизводительной компьютерной графики. Предыдущие графические процессоры RTX 40 SUPER, RTX 4070 Ti, RTX 3090 Ti и RTX 3060 были представлены на предыдущих выставках CES.

По информации от источников, модель RTX 5090 будет оснащена 32 ГБ памяти, RTX 5080 - 16 ГБ, а RTX 5070 - 12 ГБ.





