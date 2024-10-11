НVIDIA временно сокращает поставки графических процессоров GeForce RTX 4060 Ti для настольных ПК в пользу производства ноутбуков на базе этого GPU

NVIDIA сокращает поставки настольных графических процессоров GeForce RTX 4060 Ti в пользу производства ноутбуков. Компания сосредотачивает усилия на выпуске ноутбуков на базе GPU RTX 4060 Ti, чтобы удовлетворить заказы в Китае. Это привело к ограниченной доступности графических процессоров для настольных компьютеров на протяжении месяца. В данный момент NVIDIA временно приостановила принятие заказов на GeForce RTX 4060 Ti от своих партнеров. Хотя это решение может быть временным, оно может повлиять на доступность графических процессоров для короткого периода времени. На сегодняшний день RTX 4060 Ti все еще присутствует на рынке, но компания ставит в приоритет мобильные устройства.

Аналитики отмечают, что ожидается поставка моделей серии RTX4070S и выше в октябре. Тем не менее, поставки для настольных ПК среднего класса, таких как RTX 4060 Ti, станут ограниченными.

Это решение NVIDIA может быть вызвано сетевой распродажей "11.11", которая ежегодно проводится в Китае. Следует помнить, что эта ситуация будет временной, поскольку предполагается, что поставки настольных GPU вернутся к нормальному уровню после завершения события 11.11.

