Результаты тестирования в Geekbench 6 Metal показали, что M4 MacBook Pro набрал 57 603 балла, в то время как M4 iPad Pro набрал 53 669 баллов

Новые утечки информации о бенчмарках связанных с M4 MacBook Pro продолжают появляться, разжигая интерес среди пользователей. После того, как были опубликованы результаты Geekbench 6 в одноядерном и многоядерном режимах, теперь доступны и бенчмарки Metal, которые демонстрируют работу 10-ядерного GPU M4 в синтетических рабочих нагрузках. Хотя некоторые могут полагать, что графический процессор в M4 MacBook Pro будет идентичен тому, что используется в 11- и 13-дюймовых моделях iPad Pro, на самом деле есть некоторые различия в производительности.

M4 MacBook Pro получил в Metal бенчмарке 57 603 балла, в то время как M4 iPad Pro набрал 53 669 баллов. Это означает, что результаты M4 MacBook Pro на 7% выше, чем у M4 iPad Pro. Кроме того, M4 MacBook Pro также превосходит модели M3 MacBook Pro на 15%.

Что касается GPU, то M4 MacBook Pro обладает 10-ядерной конфигурацией, которая вероятно такая же, как и у M4 iPad Pro. Возможно, это объясняет почему производительность GPU в M4 MacBook Pro выше, чем в планшете. Результаты бенчмарка Geekbench 6 Metal дают нам более полное представление о производительности M4 MacBook Pro, однако дополнительные сведения о характеристиках и возможностях новой модели пока неизвестны.