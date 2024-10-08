Генеральный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, достиг состояния стоимостью $109 миллиардов, что больше, чем стоимость Интел.

За последний год рыночная капитализация NVIDIA выросла почти в три раза благодаря высокому спросу на их продукты и решения для вычислений ИИ. Особенно важную роль сыграло поколение Hopper, которое помогло NVIDIA занять такую впечатляющую позицию.

Основным трендом в технологической отрасли является разработка и продвижение решений для ИИ. Все ведущие компании в этой сфере стремятся создать свои собственные продукты и портфели для вычислений ИИ. Однако предложения NVIDIA оказались особенно востребованными и успешными. Это позволило компании значительно превзойти Intel по рыночной капитализации.



Для Дженсена Хуанга это достижение означает не только повышение своей стоимости, но и признание его руководящих способностей и стратегии развития компании. Он стал одним из самых влиятельных и успешных лидеров в технологической отрасли, что подтверждается не только финансовыми показателями, но и общим уровнем успеха компании NVIDIA.