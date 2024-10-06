Производители не могут продать модули памяти DDR4.

Цены на память DDR и NAND снизились почти на 20% из-за падения потребительского спроса. Эта ситуация была вызвана общим спадом спроса на рынке DRAM из-за событий COVID-19. Спрос снизился до исторического минимума, что привело к необходимости производителям корректировать свои запасы.

В ответ на это, производители предложили ценовые скидки, чтобы избавиться от накопившихся запасов и снова укрепить свою позицию на рынке. Несмотря на несколько месяцев подряд повышения цен, ожидаемого восстановления спроса не произошло, и рынки охладились. В результате цены на DRAM и NAND снизились на двузначную величину.

Это стало серьезной проблемой для производителей, которые уже испытывали трудности из-за ряда факторов, таких как ослабление потребительского интереса и общая динамика рынка. Снижение цен еще больше основывается на данной ситуации и ставит под угрозу их доходность производства памяти.