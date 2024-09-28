iFixit разобрала модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max и выяснила, что в них используется модем Qualcomm SDX71M вместо X75.

iFixit выпустили свой анализ внутреннего дизайна моделей iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Были выявлены изменения, что повышает уровень ремонтопригодности данных устройств. В отличие от стандартных моделей, iPhone 16 Pro и Pro Max не используют процесс извлечения батареи с помощью электричества, но вместо этого механизмом растяжения и вытягивания. Новый подход упрощает замену аккумулятора без повреждения дисплея. Также было обнаружено, что батарея iPhone 16 Pro находится в металлическом корпусе, в то время как у Pro Max он отсутствует. Пока неизвестна причина этого изменения, однако предполагается, что это сделано для снижения веса телефона.

Одно из основных изменений внутреннего дизайна - доступность для ремонта сканера LiDAR. Ранее он был скрыт под модулем основной камеры, что создавало проблемы с доступом к нему. Теперь сканер LiDAR легче заменить. Кроме того, антенна mmWave была перенесена в верхнюю часть устройства, чтобы освободить место для новой кнопки управления камерой сбоку. В предыдущих моделях кнопка располагалась рядом с антенной mmWave, но в новых моделях она перемещена в углубление в верхней части устройства.

Apple также облегчила доступ специалистам к порту USB-C и его замене, не затрагивая модуль динамика. Это значительное улучшение внутреннего дизайна. Странно, что iPhone 16 Pro использует модем Qualcomm SDX71M, вместо ожидаемого модема X75. Тем не менее, эти изменения и улучшения внутреннего дизайна моделей iPhone 16 Pro улучшают их ремонтопригодность. iFixit дал моделям iPhone 16 Pro оценку ремонтопригодности 7 из 10, что является улучшением по сравнению с предыдущими моделями.