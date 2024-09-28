Компания Apple активно рекламирует свои iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max как высокопроизводительные мобильные игровые устройства.

Компания Apple продвигает свои новые модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max как идеальные мобильные игровые устройства благодаря чипсету A18 Pro. Однако, тестирование показало, что игры, разработанные более десяти лет назад, не могут работать на максимальной частоте кадров в родном разрешении. Несмотря на это, при более низком разрешении, частота кадров в игре Alien Isolation достигает 60FPS.

Тестирование проводилось на YouTube-канале MrMacRightPlus, где была протестирована игра Alien Isolation, доступная в Apple App Store. В игре нет настроек видео, и единственной опцией является выбор между более высокой частотой кадров или улучшенной визуальной четкостью. При выборе опции "Производительность", игра работает на 60FPS при разрешении 2 097x967. Однако, во время тестирования, iPhone 16 Pro Max сильно нагревается, достигая температуры 49,7 градуса Цельсия. Также отмечается отсутствие опции апскейлинга MetalFX, которая могла бы улучшить производительность.

Возможно, игра не поддерживает апскейлинг из-за отсутствия таких технологий, как DLSS, FSR, XeSS, которые появились после выпуска игры в 2014 году.