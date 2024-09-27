Хотя стекло Ceramic Shield не склонно к поломкам, новый тест показал, что новое поколение не принесло существенных улучшений

В новых моделях iPhone 16 и iPhone 16 Pro были внесены изменения, включая улучшенную ремонтопригодность. Замена аккумулятора в iPhone 16 теперь занимает менее 90 секунд, а стекло Ceramic Shield на передней и задней панелях обещает быть более прочным благодаря новой технологии Apple второго поколения.

Однако новый дроп-тест показал, что iPhone 16 Pro Max все еще можно легко разбить, несмотря на использование Ceramic Shield второго поколения. В эксперименте, проведенном компанией Allstate, тестер "DropBot" сбрасывал iPhone 16 Pro Max с высоты 182 см, и результат оказался неутешительным – устройство стало непригодным к использованию, стекло разбилось, а корпус камеры был разрушен. Несмотря на это, тактильные эффекты устройства функционировали, что означает, что его можно отремонтировать.

Результаты могут различаться в реальном мире, так как падение смартфона зависят от множества факторов. Более того, iPhone также не смог превзойти Galaxy S24 Ultra в тесте на разрядку аккумулятора, а камеры устройства заняли четвертое место в тесте DxoMark.