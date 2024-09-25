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ddr22
Intel объявила о начале продаж ускорителей искусственного интеллекта Gaudi 3
Ускорители искусственного интеллекта Gaudi 3 станут доступными в следующем месяце.

Intel объявила о начале продаж ускорителей искусственного интеллекта Gaudi 3, которые будут поставляться уже в следующем месяце. Gaudi 3 предлагает лучшую стоимость по сравнению с конкурентами и является экономически эффективным решением для искусственного интеллекта. В состав полного стека продуктов Gaudi 3 входят карты ускорителя (HL-325L OAM-Compliant), универсальная базовая плата (HLB-325) и PCIe CEM (HL-388 Add-In-Card).

Один из продуктов этой линейки, Intel Gaudi 3 PCIe CEM, предлагает вычислительные возможности FP8 до 1835 TFLOPS (пик), 128 ГБ памяти HBM2e, TDP 600 Вт, 8 блоков матричного умножения, 64 TPC 22 200 GbE RDMA NIC. Решение OAM оборудовано 96 МБ SRAM с общей пропускной способностью HBM 3,67 ТБ/с.

Универсальная базовая плата оснащена четырьмя ускорителями Gaudi 3 AI, которые поддерживают межсоединения 200 GbE и 400 GbE через контроллер QSFP-DD. Каждое решение OAM имеет канал x16 PCIe Gen5 для высокой пропускной способности.

Производительность ускорителя Intel Gaudi 3 AI превосходит предыдущие модели - до 9% в моделях LLaMA 3 8B и на 80% в расчете на цену. В модели LLaMA 70B он обеспечивает на 19% более высокую пропускную способность и в 2 раза более высокую производительность по сравнению с H100.

Узлы эталонного сервера Intel Gaudi 3 (HLS-3) оснащены 2 процессорами Intel Xeon Host и 8 картами OAM. Такая система обеспечивает высокую общую пропускную способность и полагается на программный пакет Gaudi, который поддерживает квантование FP16, BF16 и FP8. Intel сотрудничает с различными партнерами, такими как Dell Technologies, HPE, Supermicro, IBM, LUMEN, Infosys и Naver, для создания экосистемы Gaudi.

#intel
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Intel представила ускоритель искусственного интеллекта Gaudi 3
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Nvidia&Intel Hater
11:09
дурачек ты отпердоленный хуангом .у тебя там под 90 хотспот.клоун.карта типо топовая а греется как не в себя а потому что чип гавно полное
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Bernigan
11:07
65 градусов это идеальная температура, у тебя в череп насрано
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:06
даа твой топ все видят.температуры в космос .то то ты хотспот не показываешь вентокрылы ревут как конченые на 2400 .дерьмо с помойки
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
stellsnake
11:06
"Масштабирование на основе искусственного интеллекта повысит цены на консоли PS5 Pro в будущем" Идиотина тупорылая, ну открой ты интернет да посмотри как продавались консоли за 700 баксов и какое у ни...
Масштабирование на основе искусственного интеллекта повысит цены на консоли PS5 Pro в будущем
Челентано
11:06
А я разве спорю с этим?
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Bernigan
11:06
6600 все уёбищные, т к этому дерму топ исполнения решили не давать
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Nvidia&Intel Hater
11:05
от клоун .да нет там писали с реальным покупателем.просто смешон ты.и карту ты выбрал ну самую уе щную из 6600.я выбирал из разных 3050 там 4 модели были -все говно
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
dimasoid1970
11:04
-из поставленных 35 тысяч артиллерийских снарядов данного типа оказались непригодными 0,05% (17 боеприпасов)- Если посчитать точнее, то 17,5 снаряда!)))
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Bernigan
11:02
Это писали люди без реального покупателя, во держи
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
11:01
полминуты говоришь .да я когда тебя с пылесосом seebox в farcry 6 опускал на дно 6 минутный выкладывал ролик,так что пиздеть не мешки
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
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