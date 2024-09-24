Батарея iPhone 16 Pro также получила улучшения, включая металлический экран для более эффективного теплообмена.

Разборка iPhone 16 Pro показала, что модель имеет переработанную логическую плату и защитную крышку для батареи. Логическая плата A18 Pro меньше и плотнее упакована по сравнению с предыдущей моделью A17 Pro. Она также оснащена большой металлической крышкой для лучшего теплообмена. Возможно, это было сделано для более эффективной работы процессора A18 Pro.

Также были проанализированы батареи iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro. Новая батарея имеет большую емкость и защитную крышку, которая помогает в эффективном теплоотводе. В прошлых моделях были обнаружены "тянущие вкладки", упрощающие извлечение батареи. Вероятно, это было сделано в ответ на требования Евросоюза, чтобы Apple обеспечила более удобный ремонт или замену батарей.