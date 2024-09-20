Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
Был у меня защищенный смартфон Oukitel WP19, купленный в 2022 году. Так как ему исполнилось 2 года меня стали посещать мысли об обновлении. Все-таки 12 андроид уже устарел, да и этот полукилограммовый кирпич все время норовил выскользнуть из рук. Батарея в 20000 mAh добавляла ему солидности, но не удобства.
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Блуждая по просторам интернета мне попалась на глаза реклама новенького смартфона S200 от именитого премиального бренда Doogee. Характеристики выглядели прилично, а цена манила своей заманчивостью. Всего за 16 с небольшим тысяч рублей предлагался защищенный по всем военным стандартам смартфон с 14 андроидом и чуть более шустрой начинкой. При этом батарея у него в 2 раза меньше – всего каких-то 10100 mAh. Зато и вес меньше, так что я подумал, что такого аккумулятора будет достаточно.
Смартфон был заказан 25 августа за 16763 рубля, что позволило ему влезть в беспошлинный тариф. В Курск аппарат добрался за 19 дней прямиком в постомат Пятерочки – быстро и удобно получать без очередей в удобное время. На данный момент смартфон стоит несколько дороже.
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Вот что было в рекламе.
Процессор Dimensity 7050 на 8 ядер. 120 Гц экран, камера 100 мегапикселей, подводная съемка, Cool Mecha Design – что бы это ни значило, внешний экран AMOLED для часов, 12Гб оперативной памяти с расширением до 32 Гб, 256 Гб накопитель с возможностью установить флешку на 2 Тб вместо второй симкарты. К слову сказать у Oukitel WP19 можно вставить 2 сим карты и еще есть независимый слот для флешки. Но 256 Гб более чем достаточно для снимков счетчиков и природных красот. Также заявлена поддержка видеозаписи 4К, модуль бесконтактной оплаты NFC, сканер отпечатка пальцев на торце, 14 андроид и батарейка на 10100 mAh с быстрой зарядкой 33Вт.
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Задний круглый экран 1,32 дюйма на мой взгляд излишнее решение. Селфи-камера имеет разрешение 20 МП, а с тыльной части установлены 3 камеры – основная на 100 МП, ночная на 20 МП, и макро на 2 МП. Также обещана инфракрасная вспышка.
Рекламные тесты, восхваляющие процессор, обещали 580000 попугаев антуту со звездочкой. Ниже под звездочкой указано, что такие скорости они намерили в своей лаборатории. Забегая вперед скажу, что у меня вышло чуть меньше.
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Батарея обещает нам держать заряд 474 часа в простое, либо 33 часа в музыке, либо 10 часов проигрывать видео.
Коробку Пятерочка доставила в целости и сохранности, ничего не повредилось. Снаружи была коричневая транспортная коробка, внутри была фабричная коробка, обмотанная мягким уплотнителем. Коробка была в идеальном состоянии, затянутая в заводскую пленку, никаких замятий и потертостей.
Внутри коробки был телефон, завернутый в мягкий пакетик, зарядка, шнур, салфетка для протирки, юзер мануал, а также запасная защитная пленка на тот случай, когда испортится пленка, наклеенная с завода.
На экране была наклеена информационная наклейка. При включении смартфон предложил выбрать язык.
Так выглядит экран при первом включении.
Информация о телефоне
Как писал Самуил Маршак – «Однако за время пути, собака могла подрасти!» Пока телефон был в пути вышло обновление, которое я незамедлительно установил.
Задний круглый сенсорный экран имеет несколько функций. Он может показывать часы, причем имеется 30 вариантов скинов. Зеленые мне больше всего понравились. Свайп вниз выводит голубое табло с уровнем заряда. Свайп вверх показывает календарь. Свайп вправо вызывает экран камеры, чтобы удобно было делать селфи на тыльную 100 МП камеру. Свайп влево показывает уведомления.
Сравнение характеристик двух телефонов. У Doogee чуть меньше диагональ экрана, но при этом он шире и длиннее. И почти в 2 раза тоньше за счет вдвое меньшего аккумулятора.
Перейдем к тестированию обоих смартфонов в идентичных бенчмарках. Первый это AnTuTu. Как видно и по общему счету, и в каждой отдельной дисциплине Doogee быстрее, чем Oukitel. Соответственно на 52%, 72%, 48%, 24%.
CPDT бенчмарк тестирует скорость внутреннего накопителя и памяти. Doogee всегда быстрее, кроме теста копирования в памяти, тут Oukitel немного вырвался вперед.
Seascape benchmark 2.0.7 неожиданно отдал предпочтение Oukitel. Оказалось, в более новом процессоре используется графика Mali-G68, а в старом Mali-G76. Но несмотря на более низкий общий балл у Doogee показатели максимальных, средних и минимальных кадров выше. Вообще максимальный показатель кадров в 25 fps говорит о том, что оба эти смартфона нельзя назвать игровыми.
Тест Basemark GPU отдал предпочтение новому телефону.
Тест PCMark считает, что Doogee на 34% быстрее. Во время теста старый процессор G95 все время сбрасывал частоту.
Тест 3DMark Sling Shot показал, что Doogee на 45% быстрее.
Тест 3DMark Wild Life зафиксировал 60% превосходство.
На мой взгляд смартфон Doogee S200 стоит свои 16763 рублей. Судя по всему, все дорожает, поэтому если данный телефон удовлетворяет вашим запросам, то стоит его взять.
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