Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19

Бескомпромиссный пылевлагозащищенный (IP68. IP69K. MIL-STD-810H) смартфон за свои деньги
[ ] для раздела Блоги
+
+

Был у меня защищенный смартфон Oukitel WP19, купленный в 2022 году. Так как ему исполнилось 2 года меня стали посещать мысли об обновлении. Все-таки 12 андроид уже устарел, да и этот полукилограммовый кирпич все время норовил выскользнуть из рук. Батарея в 20000 mAh добавляла ему солидности, но не удобства.

 

реклама



Блуждая по просторам интернета мне попалась на глаза реклама новенького смартфона S200 от именитого премиального бренда Doogee. Характеристики выглядели прилично, а цена манила своей заманчивостью. Всего за 16 с небольшим тысяч рублей предлагался защищенный по всем военным стандартам смартфон с 14 андроидом и чуть более шустрой начинкой. При этом батарея у него в 2 раза меньше – всего каких-то 10100 mAh. Зато и вес меньше, так что я подумал, что такого аккумулятора будет достаточно.

 

Смартфон был заказан 25 августа за 16763 рубля, что позволило ему влезть в беспошлинный тариф. В Курск аппарат добрался за 19 дней прямиком в постомат Пятерочки – быстро и удобно получать без очередей в удобное время. На данный момент смартфон стоит несколько дороже.

реклама



 

Вот что было в рекламе.

 

Процессор Dimensity 7050 на 8 ядер. 120 Гц экран, камера 100 мегапикселей, подводная съемка, Cool Mecha Design – что бы это ни значило, внешний экран AMOLED для часов, 12Гб оперативной памяти с расширением до 32 Гб, 256 Гб накопитель с возможностью установить флешку на 2 Тб вместо второй симкарты. К слову сказать у Oukitel WP19 можно вставить 2 сим карты и еще есть независимый слот для флешки. Но 256 Гб более чем достаточно для снимков счетчиков и природных красот. Также заявлена поддержка видеозаписи 4К, модуль бесконтактной оплаты NFC, сканер отпечатка пальцев на торце, 14 андроид и батарейка на 10100 mAh с быстрой зарядкой 33Вт.

реклама



 

Задний круглый экран 1,32 дюйма на мой взгляд излишнее решение. Селфи-камера имеет разрешение 20 МП, а с тыльной части установлены 3 камеры – основная на 100 МП, ночная на 20 МП, и макро на 2 МП. Также обещана инфракрасная вспышка.

 

Рекламные тесты, восхваляющие процессор, обещали 580000 попугаев антуту со звездочкой. Ниже под звездочкой указано, что такие скорости они намерили в своей лаборатории. Забегая вперед скажу, что у меня вышло чуть меньше.

реклама



 

Батарея обещает нам держать заряд 474 часа в простое, либо 33 часа в музыке, либо 10 часов проигрывать видео.

 

Коробку Пятерочка доставила в целости и сохранности, ничего не повредилось. Снаружи была коричневая транспортная коробка, внутри была фабричная коробка, обмотанная мягким уплотнителем. Коробка была в идеальном состоянии, затянутая в заводскую пленку, никаких замятий и потертостей.

 

Внутри коробки был телефон, завернутый в мягкий пакетик, зарядка, шнур, салфетка для протирки, юзер мануал, а также запасная защитная пленка на тот случай, когда испортится пленка, наклеенная с завода.

     

На экране была наклеена информационная наклейка. При включении смартфон предложил выбрать язык.

        

Так выглядит экран при первом включении.

 

Информация о телефоне

  

Как писал Самуил Маршак – «Однако за время пути, собака могла подрасти!» Пока телефон был в пути вышло обновление, которое я незамедлительно установил.

  

Задний круглый сенсорный экран имеет несколько функций. Он может показывать часы, причем имеется 30 вариантов скинов. Зеленые мне больше всего понравились. Свайп вниз выводит голубое табло с уровнем заряда. Свайп вверх показывает календарь. Свайп вправо вызывает экран камеры, чтобы удобно было делать селфи на тыльную 100 МП камеру. Свайп влево показывает уведомления.

     

Сравнение характеристик двух телефонов. У Doogee чуть меньше диагональ экрана, но при этом он шире и длиннее. И почти в 2 раза тоньше за счет вдвое меньшего аккумулятора.

 

Перейдем к тестированию обоих смартфонов в идентичных бенчмарках. Первый это AnTuTu. Как видно и по общему счету, и в каждой отдельной дисциплине Doogee быстрее, чем Oukitel. Соответственно на 52%, 72%, 48%, 24%.

  

CPDT бенчмарк тестирует скорость внутреннего накопителя и памяти. Doogee всегда быстрее, кроме теста копирования в памяти, тут Oukitel немного вырвался вперед.

  

Seascape benchmark 2.0.7 неожиданно отдал предпочтение Oukitel. Оказалось, в более новом процессоре используется графика Mali-G68, а в старом Mali-G76. Но несмотря на более низкий общий балл у Doogee показатели максимальных, средних и минимальных кадров выше. Вообще максимальный показатель кадров в 25 fps говорит о том, что оба эти смартфона нельзя назвать игровыми.

  

Тест Basemark GPU отдал предпочтение новому телефону.

  

Тест PCMark считает, что Doogee на 34% быстрее. Во время теста старый процессор G95 все время сбрасывал частоту.

 

Тест 3DMark Sling Shot показал, что Doogee на 45% быстрее.

 

Тест 3DMark Wild Life зафиксировал 60% превосходство.

 

На мой взгляд смартфон Doogee S200 стоит свои 16763 рублей. Судя по всему, все дорожает, поэтому если данный телефон удовлетворяет вашим запросам, то стоит его взять.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

doogee s200
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
24
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Турецкие официальные лица заявляют, что Сомали согласится на строительство в стране космодрома
+
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
4
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
94
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
5
Третьим по популярности в мире смартфоном недавно был Samsung Galaxy A15
+
Утечка информации раскрыла планы Rockstar относительно релиза GTA 6 на ПК
+
В iOS 18 добавили возможность замены приложения камеры на Pro-версию
+
Новости о предполагаемом прорыве в китайской литографии оживили фондовый рынок
1
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
5
ВВС США вынуждены переводить пилотов истребителей на другие типы из-за нехватки лётчиков
+
Строительство второго по высоте в мире долгостроя завершат до 2028 года
+
Logitech и HoYoverse анонсировали совместные компьютерные мыши в стиле Genshin Impact
1
Исследование: ChatGPT и другие модели искусственного интеллекта превосходят реальных студентов
+
Представители PepsiCo признались, что водители электрических грузовиков Tesla сильнее держатся за работу
+
Первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110М вышла на режим полной нагрузки
1
Опубликовали несколько новых рендеров смартфона Samsung Galaxy S25+
+
Настольные процессоры Intel Core Ultra 200 поддерживают оперативную память DDR5-10000
8
Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на юге Ливана
8
Илон Маск сообщил, что хочет обеспечить выживание человечества, построив колонии-поселения на Марсе
3
Веб-виджет Календаря Google получил новый свежий дизайн Material Design 3
1

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
25
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
53
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
79
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
21
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
39
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
16
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
32
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
7
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
+

Сейчас обсуждают

Елисей Карачев
07:49
Бюджетно еще 2673v3, со 105w пакетом на любую мать
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Aliendora
07:44
Задумался я над этими сборками и решил в качестве эксперимента сделать такую сборку... Нормально) Что потребовалась - горстка ксеонов с китайской помойки, заглянуть в списание своей компании и надыбат...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Заррух Мансуриён
07:41
А почему в тестах нет 3060 ti?
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
Артём Николаев
07:36
Думал такое уже перестали собирать, особенно после закрытия братьями-китайцами продаж на Али для россиян. Кстати, среди всяких Хуанчи существует ли что-то новее, чем герентофилия на LGA2011? Для Зеон...
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
Aliendora
07:34
В итоге после таких советов, получаем бомжсборку, а не игровой ПК...
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
George Frank
07:32
Ещё не один десяток неполноценных и неукомплектованных колоний ,,загнутся ,, на марсе.Сначало надо выбрать место для этих самых марсианских колоний, и дисятелетиями скидывать туда рессурсы,хотя бы ст...
Илон Маск сообщил, что хочет обеспечить выживание человечества, построив колонии-поселения на Марсе
Любое Имя
07:31
Откуда афтар знает что там у китайцев? Не надо переживать за китайцев,компартия скажет комсомол ответит есть.Китайцы редкоземельные материалы для электроники перестанет поставлять
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
Archimedes
07:29
Хорошо что просто отключили, а не взорвали как те еврейские пейджеры.
Рамзан Кадыров недоволен тем, что Илон Маск удаленно отключил ему Tesla Cybertruck
Артём Николаев
07:27
На младших мамках всё по первичной задумке т.к. повторюсь, там нет нестандартных скоростных узлов. Раньше шину кушали только sata и гигабитная сетка, остальное выведено через слоты. А теперь под одни ...
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
Александр Дилдорез
07:22
очень долго думал, что у автора на уме, а потом заметил последнюю фотографию в статье и всё сразу встало на свои места
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем