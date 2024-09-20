Компания Biwin присоединилась к стандарту CUDIMM и представила новые модули памяти DW100 DDR5 CUDIMM, которые обещают достичь скорости до 9200 МТ/с. Это решение предлагает высокие скорости обработки данных и низкие тайминги задержки. Стандарт CUDIMM использует CKD для регенерации тактового сигнала и повышения стабильности, что позволяет модулям памяти работать на более высоких частотах. Модули Biwin DW100 были протестированы в собственных лабораториях и показали результаты, подтверждающие заявленную скорость до 9200 МТ/с при CL42, что является достойным компромиссом.

Объем памяти модулей DW100 составляет 48 ГБ (2 x 24 ГБ), поэтому компания Biwin выбрала более высокую емкость и оставила за бортом 16 ГБ модули. Кроме того, Biwin интегрировала эффективное решение для охлаждения, включая трехконтурный дизайн охлаждения и радиатор из алюминиевого сплава, чтобы обеспечить стабильную работу памяти даже в условиях высокой нагрузки.

Пока компания Biwin не раскрыла цену и дату выхода модулей DW100, но ожидается, что они будут выпущены в 4 квартале 2024 года. Это предложение является новым на рынке CUDIMM, где пока не были представлены решения от таких ведущих компаний, как GSkill или Adata.