Игра The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom от Nintendo стала жертвой информационной утечки, поскольку копии игры уже появились в сети, несмотря на то, что она будет выпущена только 26 сентября.

Игра The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom от Nintendo стала жертвой утечки информации за несколько недель до ее официального выхода. Похоже, что копии игры уже появились в сети интернет. Nintendo теперь должна принять меры и предпринять действия, чтобы удалить любые материалы, относящиеся к игре, поскольку распространение игры через эмуляцию является незаконным.

Утечка информации перед выпуском игр для Nintendo стала обычным явлением. В прошлом году также было несколько утечек, связанных с играми, такими как Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros. Wonder, Pokemon Scarlet and Violet, Metroid Dread, Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl. Nintendo имеет строгое отношение к пиратству, эмуляции и сохранению игр, поэтому они удалены из интернета и отменяется предварительный заказ на игры от первого лица.

Nintendo предприняла эти меры по ряду причин. Во-первых, они хотят предотвратить создание пиратского контента, поскольку пиратство является нарушением их правил. Во-вторых, Nintendo хочет предотвратить ранний доступ к играм, чтобы избежать утечки информации. Видеоигры Nintendo легко эмулируются и запускаются на ПК, включая Nintendo Switch, их последнюю консоль. В отличие от других консолей, таких как PlayStation 3, эмуляция игр Nintendo на ПК достаточно проста.