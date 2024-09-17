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Pixel 9 Pro Fold за $1799 оказался очень хрупким и разломился пополам в руках блогера

Последний тест на прочность продемонстрировал, что складной смартфон Pixel 9 Pro от Google может стать очень дорогостоящей ошибкой, если его согнуть в неправильном направлении
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Недавний тест на прочность показал, что складной смартфон Pixel 9 Pro от Google может стать настоящим кошмаром для владельцев, если его согнуть в неправильном направлении. Хотя Pixel 9 Pro Fold рекламируется как самый тонкий и прочный складной смартфон в мире, его дизайн имеет некоторые недостатки. Google разместил линию антенны на основном дисплее, что делает его более уязвимым для повреждений при изгибе. Если песок или пыль попадают внутрь устройства, это может вызвать скрип шарнира и потенциальные проблемы.

Pixel 9 Pro Fold был подвергнут тесту на изгиб YouTuber Заком из JerryRigEverything. В процессе теста смартфон легко сломался и его большой дисплей разбился. Такой результат указывает на то, что Google не сделала достаточно улучшений по сравнению с моделью первого поколения Pixel Fold, и это связано с размещением линии антенны, проходящей по всей длине дисплея. 

Компания заявила, что Pixel 9 Pro Fold имеет более прочный шарнир, но не упомянула об общей жесткости конструкции. Это вызывает вопросы о решимости Google улучшить дизайн в следующих моделях. Ожидается, что команда дизайнеров и инженеров внимательно изучит результаты теста на прочность и улучшит конструкцию в будущих итерациях.


Все желающие приобрести Pixel 9 Pro Fold должны быть осторожными, особенно при сгибании смартфона. Видео-тест демонстрирует потенциальные проблемы и позволяет потенциальным покупателям понять, на что они могут рассчитывать при использовании устройства.

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