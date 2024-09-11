Мод Enhanced Lights and FX для игры Starfield предлагает улучшенное внутреннее освещение, эффекты и рассеянный свет, создавая более атмосферную и реалистичную игровую обстановку

Новый мод для Starfield предлагает значительные улучшения визуальной составляющей игры, особенно в отношении внутреннего освещения, эффектов и рассеянного света.

Enhanced Lights and FX, теперь доступный в бета-версии на платформе Nexus Mods, создает более реалистичную атмосферу путем перенастройки источников света, использования зондов отражения и улучшения непрямого освещения.

Выпущенные сравнительные скриншоты демонстрируют высокое качество визуальных эффектов, даже в рамках бета-версии мода.

Bethesda, разработчик Starfield, также стремится к постоянному улучшению игры. Студия выпустила несколько обновлений и готовится к выходу расширения под названием Shattered Space, которое добавит новые функции и контент. Starfield уже доступна на PC, Xbox Series X и Xbox Series S и считается одной из лучших игр Bethesda в последнее время.

Она предлагает увлекательный сюжет, хорошо проработанных персонажей и историю, а также множество значимого контента.

Хотя игра не предлагает бесшовное исследование и инновации в геймплее, она предлагает обширную и увлекательную научно-фантастическую вселенную, в которой можно провести многочасовую игровую сессию.



