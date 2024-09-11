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ddr22
Более 2 миллионов человек оформили предзаказ на трехсекционный складной смартфон Huawei Mate XT
Компания Huawei получила более двух миллионов заказов на свой предстоящий флагманский смартфон-раскладушку Huawei Mate XT, который поступит в продажу 19 сентября

Смартфон-раскладушка Huawei Mate XT, первый в мире коммерческий смартфон такого типа, уже получил более 2 миллионов заказов до своего официального релиза, запланированного на 19 сентября. Хотя цены на устройство пока не объявлены, ожидается, что оно будет стоить дорого. Тем не менее, это не помешало большому количеству покупателей выразить интерес к Mate XT.
Предполагается, что у Huawei будет ограниченное количество устройств на складе из-за сложности их производства. Отмечается, что разработка и дизайн этого форм-фактора требовали значительных усилий со стороны различных команд компании. В то же время, ожидается, что запуск этого продукта в массовое производство будет сопровождаться некоторыми проблемами.
Важно отметить, что резервирование устройства не обязательно приведет к его покупке. Однако, если даже половина забронированных устройств будет продана, это всё равно будет означать, что Mate XT будет разослан в количестве миллиона штук всего за несколько дней.

На текущий момент на странице заказа указаны только варианты оперативной памяти, объема памяти и цвета устройства. Предлагается стандартный вариант с 16 ГБ памяти, а также варианты с 512 ГБ или 1 ТБ памяти в красной или черной отделке.

#huawei
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