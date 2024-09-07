Эти платы предлагают огромные возможности ввода-вывода и поддерживают процессоры AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000.

Компания MSI представила новое поколение флагманских материнских плат X870E и X870, включая модель MEG X870E GODLIKE. Эти платы имеют множество возможностей ввода-вывода и предлагают дополнительную пропускную способность PCIe Gen 5.0. Они также поддерживают процессоры AMD Ryzen серий 7000, 8000 и 9000.

Материнская плата MEG X870E GODLIKE является флагманской моделью и предлагает непревзойденную мощность. Она оснащена 27-фазной системой питания и радиатором, которые обеспечивают отвод тепла и способность справляться с разгоном даже самых мощных процессоров. Плата также имеет ряд эксклюзивных функций, включая Dynamic Dashboard III с ЖК-экраном, простую прокладку кабелей с использованием конструкции EZ Link и карту M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5.

Еще одна модель, MPG X870E CARBON WIFI, предназначена для игроков. Она также имеет мощную систему питания, радиатор с тепловой трубкой и ползунковый регулятор звука на передней панели.

Обе материнские платы поддерживают различные порты и интерфейсы, включая USB Type-C и разъемы для проводной и беспроводной сети, такие как 10G и 5G LAN, а также Wi-Fi 7.

Они также обеспечивают поддержку процессоров Ryzen 9000 "из коробки" без необходимости обновления BIOS.