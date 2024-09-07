Устройство оснащено APU AMD Ryzen 7 8840HS «Hawk Point» с 8 ядрами Zen 4, 16 потоками и тактовой частотой ядра до 5,1 ГГц.

Компания Acer впервые вышла на рынок портативных устройств с новым игровым портативным компьютером Nitro Blaze 7. Устройство работает на базе APU Hawk Point от AMD и имеет интересный дизайн. Nitro Blaze 7 оснащен APU AMD Ryzen 7 8840HS «Hawk Point», который является основной платформой для производителей портативных устройств.

Он имеет 8 ядер Zen 4, тактовую частоту до 5,1 ГГц и iGPU AMD Radeon 780M на базе RDNA 3. Память LPDDR5x-7500 объемом 16 ГБ и твердотельные накопители PCIe Gen 4 ёмкостью до 2 ТБ также присутствуют в устройстве. Дисплей портативного компьютера имеет размер 7 дюймов, разрешение 1080p, частоту обновления 144 Гц и поддержку технологии AMD FreeSync Premium.

Встроенные сетевые возможности включают 2 порта USB4 Type-C, поддержку WiFi-6E и Bluetooth 5.3. Nitro Blaze 7 имеет красно-черный дизайн в стиле игр и обладает батареей ёмкостью 50,04 Вт-ч. Но устройство не имеет задних кнопок или сенсорной панели, что может усложнить навигацию для пользователей.

Пока нет информации о цене и дате выхода портативного компьютера Nitro Blaze 7 на рынок, но ожидается, что оно будет продаваться по сопоставимой с конкурентами, такими как ASUS и Lenovo, цене.