Эта технология позволяет укладывать микросхемы памяти и логики на один интерфейс.

Компания TSMC планирует к 2027 году внедрить передовую технологию упаковки CoW-SoW, которая позволит создавать гигантские чипы для искусственного интеллекта (ИИ) и центров обработки данных. Эта технология позволяет укладывать микросхемы памяти и логики на один интерфейс, увеличивая производительность и точность сопряжения между встроенными матрицами. Такие инновации в цепочке поставок имеют особую важность в стремительно развивающейся индустрии ИИ, поэтому компании, включая TSMC, стремятся интегрировать новые технологии в свои продукты.

Упаковка CoW-SoW будет использоваться в архитектуре Blackwell от NVIDIA, самого большого чипа ИИ на рынке. Однако из-за сложностей в производстве, связанных с большим количеством компонентов и техникой межсоединений, NVIDIA решила пересмотреть схему производства Blackwell. Дизайн связанных с ним продуктов ИИ был изменен, но они всё же будут запущены в серийное производство в 4 квартале. Кроме того, новые графические процессоры серии GeForce RTX 50 от NVIDIA также будут затронуты этими изменениями.

Технология упаковки CoW-SoW от TSMC является инновационной, позволяющей интегрировать больше HBM благодаря массивной подложке. TSMC сообщила, что эта технология нацелена на будущие кластеры центров обработки данных и должна выйти в массовое производство к 2027 году.

Помимо архитектуры Blackwell, CoW-SoW технология также используется в Cerebras, самом большом чипе для рынка ИИ. Это значит, что TSMC уже имеет опыт работы с гигантскими чипами для ИИ. Интеграция CoW-SoW пока не завершена, что означает, что NVIDIA может использовать эту технологию в будущей архитектуре Rubin.