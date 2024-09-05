При работе AMD Ryzen 9 9700X и Ryzen 5 9600X в режиме 105 Вт не видно улучшений в играх

Бенчмарки показали, что процессоры AMD Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X достигают лучшей производительности в играх при работе в режиме 65 Вт, чем в режиме 105 Вт. Патч AGESA 1.2.0.2 позволит использовать режим 105 Вт на этих процессорах, но его влияние на игровую производительность остается неясным.

Бенчмарки, проведенные на материнской плате ASRock AM5, показали, что в режиме 105 Вт игровая производительность Ryzen 9600X и 9700X не показывает значительных улучшений. Результаты в нескольких играх остались стабильно одинаковыми. При этом режим 105 Вт не дал положительных изменений даже в процессоро-ориентированных играх, таких как CS2.

Однако процессоры Ryzen 9600X и 9700X показали прирост в многопоточной производительности при работе в режиме 105 Вт. В тестах Cinebench 2024 и Handbrake: Encoding Ryzen 9700X был быстрее на 10% и 15% соответственно, а Ryzen 9600X - на 3% и 5%. Оба процессора также показали повышение частот при использовании режима 105 Вт.

Таким образом, если вам важна игровая производительность, будет лучше выбрать режим 65 Вт для Ryzen 9600X и 9700X. Однако режим 105 Вт может быть полезен, если вы занимаетесь созданием контента или рендерингом, так как оба процессора показывают прирост в многопоточной производительности.