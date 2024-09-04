Новый значок уже используется OEM-производителями и партнерами, предлагающими ПК и ноутбуки на базе аппаратного обеспечения NVIDIA.

NVIDIA представила новый слоган "Powering Advanced AI" для своих графических процессоров GeForce RTX и платформ искусственного интеллекта (AI) для ПК. С этим обновлением NVIDIA хочет подчеркнуть своё лидерство в области искусственного интеллекта, предлагая более быстрые чипы для потребителей и центров обработки данных.

Компания обновляет значок GeForce RTX не так часто. Последнее изменение значка произошло в 2018 году, когда были представлены первые видеокарты серии RTX. Новый значок создан в более простом и современном стиле по сравнению с предыдущими версиями.

Слоган "Powering Advanced AI" отражает искусство искусственного интеллекта, воплощенное в аппаратном обеспечении NVIDIA для потребителей. Компания является лидером в области ИИ и предлагает множество приложений и технологий, таких как DLSS, ChatRTX и ACE. На данный момент уже доступно более 600 приложений RTX, а число их только увеличивается.

Новый значок уже используется OEM-производителями и партнерами, которые предлагают готовые ПК и ноутбуки на базе платформы NVIDIA.