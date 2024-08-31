Это может создать разницу в производительности между моделями.

Аналитик сообщил, что iPhone 17 Pro Max будет иметь больше оперативной памяти - 12 ГБ, в то время как другие модели будут иметь 8 ГБ памяти. Это позволит Pro Max иметь более высокую производительность. Компания также улучшит систему терморегулирования устройства, что также повысит его производительность. iPhone 17 Pro Max будет самой премиальной моделью, и компания может предоставить ему специальные функции AI.

Увеличение объема оперативной памяти может дать iPhone дополнительные продвинутые функции. Другие модели iPhone 17, включая 6,3-дюймовый iPhone 17 Pro, будут иметь 8 ГБ оперативной памяти. iPhone 17 Pro Max будет иметь также улучшенную систему охлаждения, включающую технологию паровой камеры и графитовые листы. Это может повысить производительность Pro Max по сравнению с младшей моделью.



Pro Max составляет почти 40% продаж iPhone и вносит значительный вклад в прибыль Apple. Компания хочет отделить его от остальных моделей, чтобы поддерживать его высокий статус. Помимо аппаратного обновления камеры, производительность также является стратегией компании для отличия Pro Max от других моделей.



Вопрос стоит о том, какую разницу в производительности принесет различие в 4 ГБ оперативной памяти между iPhone 17 Pro Max и другими моделями. Увеличение оперативной памяти на Pro Max позволит более продвинутую многозадачность, что может указывать на внедрение сплит-скрина на iOS в следующем году.