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ddr22
Китайские инженеры нашли лазейку в экспортном контроле США и получат доступ к ИИ от NVIDIA
Китайские инженеры, как сообщается, получают доступ к высококлассным чипам NVIDIA для искусственного интеллекта через децентрализованные сервисы аренды GPU.

Китайские инженеры нашли способ получить доступ к передовым чипам для искусственного интеллекта (ИИ) от NVIDIA, несмотря на санкции, введенные США. Вместо того, чтобы приобретать чипы, они предпочитают арендовать их через децентрализованные сервисы. Китайские инженеры сотрудничают с глобальными брокерами и используют криптовалюту для финансовых платежей, чтобы сохранить свою анонимность.
Эта лазейка в экспортном контроле позволяет китайским инженерам обходить ограничения, введенные администрацией США, и получать доступ к высокопроизводительным чипам для ИИ. Несмотря на запреты, в Китае все еще можно найти высокопроизводительные ускорители NVIDIA, но для многих частных лиц аренда чипов стала более выгодным вариантом. Затраты на приобретение компонентов значительно превышают затраты на их кратковременное использование.
Одним из провайдеров услуг аренды является Дерек Ау, майнер биткоинов, который сотрудничает с китайскими клиентами. Он предлагает аренду вычислительных мощностей для создания кластеров ИИ на базе чипов NVIDIA H100 AI. Он расширяет свой бизнес, привлекая инвестиции и стремясь предоставить клиентам доступ к новейшим продуктам от NVIDIA. Китайские клиенты также обращаются к крупным технологическим компаниям, таким как Microsoft и Google, чтобы получить доступ к высокопроизводительной вычислительной мощности.

Однако существуют глобальные конфликты между США и Китаем, и наличие этой лазейки может вызвать проблемы. Пока эта деятельность не нарушает законы США, но схема ценообразования и возможные последствия конфликтов могут влиять на дальнейшее развитие этого бизнеса.

#nvidia
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