На выставке Hot Chips компания Intel рассказала о своих новых чипах следующего поколения: Lunar Lake - для клиентских процессоров, Xeon 6 - для центров обработки данных, и Gaudi 3 - для искусственного интеллекта

На выставке Hot Chips 2024 компания Intel представила свои новинки следующего поколения, включая процессоры Lunar Lake, процессоры Xeon 6 и ускорители Gaudi 3 для искусственного интеллекта. Компания продемонстрировала и рассказала о возможностях этих чипов, а также о новом чиплете оптического вычислительного интерконнекта (OCI), который является первым в своем роде в индустрии.

Процессоры Lunar Lake предназначены для компьютеров с искусственным интеллектом. Они обеспечивают лучшую производительность ядра, графики и клиентского ИИ при снижении мощности системы на кристалле. Эти процессоры также оснащены новым нейронным процессором, который работает в 4 раза быстрее предыдущего поколения и обеспечивает улучшение генеративного ИИ. Кроме того, новые ядра графического процессора Xe2 увеличивают производительность игр и графики в 1,5 раза.

Что касается процессоров Xeon 6, они предназначены для центров обработки данных. Эти процессоры объединяют вычислительные чиплеты с оптимизированными чиплетами ввода-вывода, что позволяет значительно повысить производительность, энергоэффективность и плотность транзисторов. Они поддерживают различные возможности, такие как PCIe 5.0, CXL 2.0, Ethernet и многоканальную память.

Осколки OCI представляют собой полностью интегрированный чип оптического вычислительного интерконнекта, который обеспечивает высокоскоростную обработку данных ИИ. Этот чип позволяет компаниям более эффективно управлять рабочим процессом ИИ от сбора данных до вывода результатов.

Intel также объявила о новых деталях о SoC Xeon 6 (кодовое название Granite Rapids-D), который будет выпущен в первой половине 2025 года. Этот процессор предназначен для решения проблемных задач, связанных с граничными системами, такими как ненадежные сетевые соединения и ограниченное пространство и мощность.

