Согласно сообщению DigiTimes, TSMC ожидает получить около 1 триллиона тайваньских долларов или 31 миллиард долларов США только от своих высокотехнологичных полупроводниковых узлов.

Ожидается, что технологические процессы 3-нм и 5-нм компании TSMC принесут ей доход в размере 1 триллиона долларов, что превышает ожидания отрасли. TSMC лидер в отрасли внедрения своих технологических процессов и получения доходов. За последние несколько кварталов компания столкнулась с массовым ростом спроса на эти процессы, особенно со стороны компаний-клиентов, таких как Apple и NVIDIA. Поэтому TSMC рассматривает возможность повышения цен на свои 3-нм и 5-нм технологии.

Согласно сообщению DigiTimes, TSMC ожидает получить около 1 триллиона тайваньских долларов или 31 миллиард долларов США только от своих высокотехнологичных полупроводниковых узлов в следующем квартале. Во втором квартале 2024 года доход компании достиг 336,7 миллиарда тайваньских долларов. Этот рост объясняется повышенным спросом на искусственный интеллект и готовностью компаний, таких как Apple, к выпуску новых продуктов. В следующем квартале TSMC планирует получить 754 миллиарда тайваньских долларов основным образом за счет предложения 3-нм и 5-нм технологий. Основными клиентами компании являются NVIDIA и Apple, которая готовит свои производственные линии к выпуску нового поколения iPhone 16, предположительно используя 3-нм техпроцессы TSMC.

TSMC доминирует на рынке полупроводников и опережает Intel и Samsung, особенно в отношении присутствия своих полупроводников на рынках. Говорится, что TSMC увеличивает расходы на исследования и разработки в будущем. Если компании удастся сохранить свою текущую позицию, то она будет оставаться лидером в будущих технологических процессах, включая 2-нм.