Компания MSI решила добавить специальный 8-контактный разъем питания на свои материнские платы X870E и некоторые модели X870 для графических процессоров нового поколения Nvidia RTX 50

Компания MSI объявила, что все её материнские платы X870E будут оснащены новым 8-контактным разъемом питания, который будет использоваться для графических процессоров NVIDIA RTX 50 нового поколения. Этот разъем позволит графическим процессорам нового поколения получать неограниченное питание через PCIe.

На выставке Gamescom 2024 была представлена модель материнской платы MPG X870E Carbon WIFI, которая имеет множество полезных функций, таких как 20-фазный VRM и различные порты ввода-вывода. Особенностью этой платы является также наличие выделенного 8-контактного разъема питания, который позволит удовлетворить потребности в питании новых графических процессоров Gen5-линии, установленных на материнской плате.

MSI не единственная компания, которая внедрит эту новую особенность в свои материнские платы. ASUS также будет оснащать флагманскую модель X870E ROG Crosshair HERO таким же 8-контактным разъемом питания.

Некоторые другие производители пока не представили материнские платы с этим разъемом, но ситуация может измениться в ближайшее время. Все это связано с увеличением потребления энергии при использовании нескольких графических процессоров, таких как два RTX 40 или RTX 50 GPU, что требует больше энергии от PCIe дорожек.

В линейку материнских плат X870E от MSI также входят другие модели, такие как MEG X870E GODLIKE, PRO X870-P WIFI, MAG X870 TOMAHAWK WIFI и X870E GAMING PLUS WIFI. Презентация этой линейки материнских плат запланирована на 30 сентября.



