Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Gigabyte представила плату X870E AORUS Master: 20 фаз, 110A SPS, поддержка 256 ГБ памяти DDR5-8200
X870E AORUS Master является частью серии AORUS AM5 для оверклокеров и энтузиастов.

Компания Gigabyte представила новую материнскую плату X870E AORUS Master, которая является частью серии премиум-класса AORUS AM5 и предназначена для оверклокеров и энтузиастов. Эта материнская плата совместима с процессорами Ryzen «AM5» на базе архитектуры Zen 4 и Zen 5, и обладает множеством продвинутых функций и возможностей.

Основные характеристики Gigabyte X870E AORUS Master включают 20 разъемов питания VRM, двухканальную память DDR5L с поддержкой модулей памяти AMD EXPO, улучшенное охлаждение модулей памяти с помощью системы DDR Wind Blade, и магнитное выравнивание для установки больших радиаторов с помощью M.2 EZ-Match. Она также поддерживает быструю и простую установку антенны Wi-Fi с помощью WIFI EZ-Plug, а слоты PCIe и M.2 оснащены безвинтовой конструкцией для удобства установки с помощью EZ-Latch Plus и EZ-Latch Click соответственно.

Материнская плата также обладает сверхбыстрым хранением данных с помощью 4 слотов M.2 и эффективной системой теплораспределения, включая VRM Thermal Armor Advanced и M.2 Thermal Guard XL. Дополнительно, Gigabyte X870E AORUS Master поддерживает быстрые сетевые возможности с помощью локальной сети 5GbE и Wi-Fi 7 с направленной антенной.

Помимо этого, материнская плата обеспечивает надежное аудио с помощью Realtek ALC1220 HD Audio, а также имеет металлическую панель слота PCIe x16 для повышения прочности.


#gigabyte
1
Показать комментарии (1)
GIGABYTE представила материнскую плату X870E AORUS Master
Gigabyte выпускает игровые мониторы AORUS OLED с разрешением 4K и частотой 360 Гц
Gigabyte выпустит обновление BIOS с исправлением уязвимости Sinkclose до конца августа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Планы РФ выпустить 76 истребителей Су-57 до 2028 года могут быть перевыполнены на год раньше
6
Black Myth: Wukong протестировали с 10 популярными процессорами и видеокартой GeForce RTX 4090
14
В Steam на короткое время стали доступны бесплатно две высоко оцененные инди-игры
4
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
72
Новый складной смартфон от HONOR опробовали на прочность и влагостойкость
+
В Москве стремительно растут объёмы промышленного производства
4
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
9
Microsoft переименовывает Copilot
2
Материнские платы MSI X870 оснащены дополнительным 8-контактный разъёмом питания PCIe
+
Новый драйвер для китайских видеокарт Moore Threads S80 в 3 раза повышает FPS в Black Myth: Wukong
+
MSI оснастит все платы X870E новым 8-контактным разъемом для видеокарт NVIDIA RTX 50
4
Defense Priorities: население США устало от глобальных конфликтов и призывает к мирной политике
+
Mercedes-Benz GenH2: грузовик на водороде начинает испытания в реальных условиях
+
Realme GT 7 Pro получит дисплей BOE X2 и 3-кратный перископический зум-объектив LYT-600
4
Intel возвращается со вторым поколением видеокарт: Arc Battlemage «Xe2»
+
Генеральный директор AWS предсказывает, что кодирование может стать ненужным через два года
3
Бывшие сотрудники OpenAI о катастрофических последствиях нерегулируемого ИИ
+
В Санкт-Петербурге введён в эксплуатацию станок-гигант для атомной промышленности
1
Опубликовано 9 минут геймплея духовного наследника Heroes III - Heroes of Might and Magic: Olden Era
1
В России собираются взимать плату за использование Windows и другого иностранного ПО
6

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
76
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
37
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
39
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
13
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
18
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
Путь русской супергероини Черной Вдовы в комиксах
+
Графический планшет как альтернатива мышке
30
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
2

Сейчас обсуждают

Иван
11:28
Его скоро устранят.... Какая уверенность в животворящий прогресс. Просто религиозный фанатизм. Пока прогресс только снизил рождаемость примерно до нуля
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
armadaovs
11:28
заголовок настолько кривой, что даже нейросети бы покраснели от стыда.
Импорт Китаем меди из России в июле увеличился до 334 миллионов долларов
Иван
11:27
Галогенки ставят. А это лампы накаливания
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
armadaovs
11:26
нового члена пригласили.
Павел Дуров арестован французской полицией — ему грозит до 20 лет тюрьмы
armadaovs
11:26
телега, как любой популярный месенджер, и без того дырявая.
Павел Дуров арестован французской полицией — ему грозит до 20 лет тюрьмы
Иван
11:25
С помощью мракобесия вы боретесь с мракобесием ха-ха
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
armadaovs
11:25
не исключен вариант что он сам этого захотел, а сидеть столько не будет в обмен на какие нибудь важные данные.
Павел Дуров арестован французской полицией — ему грозит до 20 лет тюрьмы
corsi
11:25
А че там с Black Myth: Wukong? Тянет на низких?
Мобильная графика Radeon 890M потянула все современные игры в 1080p 60 fps
Тимур Божок
11:24
Так на нвидии генератор кадров включен
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
Иван
11:23
Лампы на 48 вольт включённые на 36 ооочень долго светят
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем