X870E AORUS Master является частью серии AORUS AM5 для оверклокеров и энтузиастов.

Компания Gigabyte представила новую материнскую плату X870E AORUS Master, которая является частью серии премиум-класса AORUS AM5 и предназначена для оверклокеров и энтузиастов. Эта материнская плата совместима с процессорами Ryzen «AM5» на базе архитектуры Zen 4 и Zen 5, и обладает множеством продвинутых функций и возможностей.

Основные характеристики Gigabyte X870E AORUS Master включают 20 разъемов питания VRM, двухканальную память DDR5L с поддержкой модулей памяти AMD EXPO, улучшенное охлаждение модулей памяти с помощью системы DDR Wind Blade, и магнитное выравнивание для установки больших радиаторов с помощью M.2 EZ-Match. Она также поддерживает быструю и простую установку антенны Wi-Fi с помощью WIFI EZ-Plug, а слоты PCIe и M.2 оснащены безвинтовой конструкцией для удобства установки с помощью EZ-Latch Plus и EZ-Latch Click соответственно.

Материнская плата также обладает сверхбыстрым хранением данных с помощью 4 слотов M.2 и эффективной системой теплораспределения, включая VRM Thermal Armor Advanced и M.2 Thermal Guard XL. Дополнительно, Gigabyte X870E AORUS Master поддерживает быстрые сетевые возможности с помощью локальной сети 5GbE и Wi-Fi 7 с направленной антенной.

Помимо этого, материнская плата обеспечивает надежное аудио с помощью Realtek ALC1220 HD Audio, а также имеет металлическую панель слота PCIe x16 для повышения прочности.



