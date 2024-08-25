Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

ASUS выпустила видеокарту AMD Radeon RX 7900 XTX в стиле Warhammer: 40,000 Space Marine 2

Всего будет изготовлено 20 экземпляров этого специального издания, доступного только через раздачу на выставке
[ ] для раздела Блоги
+
+

Компания ASUS представила новую ограниченную серию видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX в стиле Warhammer: 40,000 Space Marine 2. Раздача этих видеокарт начнется на выставке Gamescom 23 августа. Однако, в отличие от ожиданий, будет доступно всего 20 экземпляров этого специального издания, и они не будут доступны для покупки в розничных магазинах. Они будут раздаваться на выставке Gamescom, где будут представлены новые продукты от разных производителей оборудования.

ASUS Radeon RX 7900 XTX - это флагманский графический процессор от AMD, основанный на архитектуре RDNA 3. Он базируется на игре Warhammer 40,000: Space Marine 2, которая выйдет 9 сентября 2024 года. Дизайн видеокарты напоминает броню главного героя, Деметриана Титуса, и имеет тройной вентилятор с синим кожухом и желтоватым радиатором в тон доспехам Титуса.

Видеокарта ASUS Radeon RX 7900 XTX будет иметь ту же производительность, что и эталонный дизайн, с графическим ядром AMD Navi 31 XTX "RDNA 3", 6144 потоковыми процессорами, 24 ГБ GDDR6 VRAM и TDP 355 Вт. Однако тактовая частота может быть выше, чем у эталонного дизайна, что повысит производительность.

реклама



ASUS заявляет, что эта карта доступна только для раздачи и представляет собой коллекционное издание, которое будет трудно приобрести. Возможно, кто-то из победителей раздачи продаст ее на eBay по более высокой цене, и поклонники Warhammer могут быть готовы заплатить больше за эту раритетную видеокарту.

AMD также включает игры Space Marine 2 и Unknown9 Awakening в свой последний комплект Ryzen/Radeon. Ожидается, что эта ограниченная серия видеокарт станет популярной среди коллекционеров и фанатов Warhammer, и сможет предложить некоторое улучшение производительности по сравнению с эталонным дизайном.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

asus
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск: В течение следующих 10 лет миллионы людей начнут пользоваться имплантами Neuralink
3
Планы РФ выпустить 76 истребителей Су-57 до 2028 года могут быть перевыполнены на год раньше
3
Black Myth: Wukong протестировали с 10 популярными процессорами и видеокартой GeForce RTX 4090
9
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
66
В Steam на короткое время стали доступны бесплатно две высоко оцененные инди-игры
4
Соскин: Зеленский несет прямую ответственность за эскалацию конфликта с Россией
1
Новый складной смартфон от HONOR опробовали на прочность и влагостойкость
+
Материнские платы MSI X870 оснащены дополнительным 8-контактный разъёмом питания PCIe
+
Defense Priorities: население США устало от глобальных конфликтов и призывает к мирной политике
+
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
4
MSI оснастит все платы X870E новым 8-контактным разъемом для видеокарт NVIDIA RTX 50
4
В России начали продавать WiFi-роутеры с заранее установленным VPN
+
Mercedes-Benz GenH2: грузовик на водороде начинает испытания в реальных условиях
+
Бен Кардин: США продолжат диалог с РФ как с ядерной державой
+
Realme GT 7 Pro получит дисплей BOE X2 и 3-кратный перископический зум-объектив LYT-600
4
Intel возвращается со вторым поколением видеокарт: Arc Battlemage «Xe2»
+
Опубликовано 9 минут геймплея духовного наследника Heroes III - Heroes of Might and Magic: Olden Era
1
По мнению французских экспертов, ВСУ удалось перехватить 49,5% российских ракет и беспилотников
3
В Москве стремительно растут объёмы промышленного производства
2
Honor Magic V3 выходит на мировой рынок
+

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
31
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
27
Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
5
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
32
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
13
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
18
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
2
Запись камеры, экрана и обработка видео встроенными средствами Windows
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
11 исторических лидеров, которые находились у власти меньше всего времени
1

Сейчас обсуждают

Gamandril
02:09
Я тоже проходил эту болтанку. Но сравнивать старые планшеты с тяжелыми ручками не совсем корректно сегодня. Скорость сильно выросла, если планшет раскочегарить, точность тоже выросла, ручки стали легк...
Графический планшет как альтернатива мышке
Gamandril
02:09
Большая часть операций может и заточена под мышь, но это скучно. Не хватает чего-то аналогового и это как раз планшет. Мозгам легче - движения то все еще аналоговые. Добавив сюда жестовые действия мож...
Графический планшет как альтернатива мышке
Dimon1996
02:01
Украина выносит С300 только в путь, думаете Израиль не справится? :) Да и, как бы, поставлять террористам такое серьезное оружие, такая себе идея.
Планы РФ выпустить 76 истребителей Су-57 до 2028 года могут быть перевыполнены на год раньше
[Zero]
01:55
Я тоже юзаю лампы накаливания, но просто потому что светодиодные даже 2700-3000K мне кажутся слишком белыми. А электричество в РФ дешевое. Да и комп с RTX 4090 и кондиционер в любом случае куда больше...
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Иван Соколов
01:54
Какие-то слабые соперники где id cooling где Zalman с их флагманскими моделями под 300tdp
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
Bamboliny
01:43
В конце 90-х проснулся интерес к Фотошопу, засел за его изучение и, естественно, графпланшет стал просто мечтой, имеющаяся оптическая мыша на тот момент не обладала хорошей точностью - а выбрать в маг...
Графический планшет как альтернатива мышке
Kira625
01:41
А я перешёл на свечи и лучину. Теперь горящую спичку безлунной ночью за 7 километров вижу. ;)
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
kitava
01:38
Тогда телега станет просто никому не нужна. Я думаю Дуров это прекрасно понимает. Единственный его шанс это обмен.
Французские спецслужбы арестовали Павла Дурова за отказ передавать ключи шифрования Телеграм
a3000d
01:29
Я так понимаю автор вампир, раз ему ультрафиолет даже в мизерных дозах вреден. На улице не протянет и пары секунд поди, там же этого ультрафиолета киловатты за день набегают
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
JM+
01:27
Безграмотный бред.
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем