Компания ASUS представила новую ограниченную серию видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX в стиле Warhammer: 40,000 Space Marine 2. Раздача этих видеокарт начнется на выставке Gamescom 23 августа. Однако, в отличие от ожиданий, будет доступно всего 20 экземпляров этого специального издания, и они не будут доступны для покупки в розничных магазинах. Они будут раздаваться на выставке Gamescom, где будут представлены новые продукты от разных производителей оборудования.

ASUS Radeon RX 7900 XTX - это флагманский графический процессор от AMD, основанный на архитектуре RDNA 3. Он базируется на игре Warhammer 40,000: Space Marine 2, которая выйдет 9 сентября 2024 года. Дизайн видеокарты напоминает броню главного героя, Деметриана Титуса, и имеет тройной вентилятор с синим кожухом и желтоватым радиатором в тон доспехам Титуса.

Видеокарта ASUS Radeon RX 7900 XTX будет иметь ту же производительность, что и эталонный дизайн, с графическим ядром AMD Navi 31 XTX "RDNA 3", 6144 потоковыми процессорами, 24 ГБ GDDR6 VRAM и TDP 355 Вт. Однако тактовая частота может быть выше, чем у эталонного дизайна, что повысит производительность.

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ASUS заявляет, что эта карта доступна только для раздачи и представляет собой коллекционное издание, которое будет трудно приобрести. Возможно, кто-то из победителей раздачи продаст ее на eBay по более высокой цене, и поклонники Warhammer могут быть готовы заплатить больше за эту раритетную видеокарту.

AMD также включает игры Space Marine 2 и Unknown9 Awakening в свой последний комплект Ryzen/Radeon. Ожидается, что эта ограниченная серия видеокарт станет популярной среди коллекционеров и фанатов Warhammer, и сможет предложить некоторое улучшение производительности по сравнению с эталонным дизайном.